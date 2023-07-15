На Тернопільщині до збирання урожаю зернових культур залучатимуть комбайни зі східних областей.

Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів. За його словами, це дозволить пришвидшити збір врожаю.

Цьогорічні дощі частково відтермінували жнива. Аби завершити їх вчасно, аграрії застосовуватимуть техніку з інших регіонів.

«Щодо готовності до жнивної компанії, в області є 1,3 тис. комбайнів, серед них – комбайни високопродуктивні. Буде ще залучено 150 комбайнів з інших областей, де буде закінчено жнива і буде переміщено зі східних областей на захід. В середньому ми очікуємо, що в області буде працювати півтори тисячі комбайнів високопродуктивних. Жнива розпочалися зі збору озимого ячменю й ріпаку. Урожайність ячменю цьогоріч доволі хороша з погляду на те, що сезон лише розпочався. З одного гектара маємо збір у 6 тонн. Збір ріпаку призупинився внаслідок погодніх умов, однак по наших попередніх розрахунках, з одного га збір буде у понад 3 тонн», – зазначив Володимир Стахів.

За словами аграріїв, посівні площі зернових цього року дещо скоротили. Втім, підприємці відзначають приріст площі цукрового буряку на 11%, це 22,5 тис. га в області.