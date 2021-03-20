У березні, коли середньодобова температура становитиме п’ять і більше градусів тепла, можна розпочинати збирати березовий сік. Тільки робити це треба на спеціальних плантаціях, отримавши відповідний дозвіл, і дотримуючись певних правил.

У парках, скверах, захисних зелених насадженнях, заповідних територіях березовий сік не можна збирати. За це передбачені адміністративні покарання.

– Просто так заготовляти березовий сік не можна, – розповів Михайло Онищук, начальник відділу державного екологічного нагляду природно-заповідного фонду лісів та рослинного світу. – Згідно чинного законодавства березовий сік заготовлюється у лісах на спеціально відведених плантаціях на територіях Державних лісогосподарських підприємств. Для збору соку необхідно отримати дозвільний документ – «лісовий квиток», який видає Держлісгосп. У ньому прописується кількість заготовленого соку і де його заготовлюють. Збирати березовий сік мають право постійні користувачі лісових угідь, тобто державні та комунальні лісогосподарські підприємства, а також підприємці та фізичні особи. За використання цього природного ресурсу треба сплатити у бюджет відповідну суму коштів.

Часто в області, за словами Михайла Онищука, громадяни здійснюють незаконну заготівлю березового соку у лісах, парках, зелених зонах, у захисних смугах вздовж колій та автодоріг. За це передбачено штраф. Якщо березовий сік незаконно заготовляють у лісі або вздовж захисних насаджень, то передбачена відповідальність за статтею 65 Кодексу про адмінпорушення. Це накладання штрафу від 510 до 1020 гривень. Крім того, за кожне пошкоджене дерево нараховується майнова шкода від 400 до 600 гривень. Якщо березовий сік збирають у зелених зонах населених пунктів, то це подвійна відповідальність. Згідно статті 33 «Закону про місцеве самоврядування» органи місцевого самоврядування на своїх територіях повинні здійснювати контроль і недопускати незаконної заготівлі соку. Таке порушення карається за статтею 152 КУпАП – недотримання правил благоустрою населених пунктів. Представники органів місцевого самоврядування складають протокол і адмінкомісія виносить адмінпокарання, яке може сягати 1360 гривень. Якщо таке порушення виявляють працівники Державної екологічної інспекції вони складають адміністративний протокол за статтею 153 КУпАП, яка передбачає штраф від 170 до 510 гривень плюс штраф за кожне пошкоджене дерево.

У Державній екологічної інспекції повідомляють, що проводитимуть рейдові перевірки із залученням громадських інспекторів з охорони довкілля, щоб попередити незаконний збір березового соку.