“Хотіли залишати свої домівки…” – налякані мешканці на Тернопільщині розповіли про негоду.

Наслідки потужної зливи у Монастириському районі. Напередодні бурхливий потік води заливав дороги, двори, зносячи усе на своєму шляху. Подекуди рівень води сягав більше метра. Серед сіл, які потерпіли від води найбільше – Красіїв та Гранітне, повідомляє телеканал Тернопіль 1.

Велика вода раптово заполонила вулиці села Красіїв. Місцеві селяни були настільки налякані, що вже готувалися полишити свої домівки. Поспіхом збирали дітей і речі.

Зі собою потоки принесли купи сміття зі стихійного сміттєзвалища. Натомість забрали – курей. Найбільше люди бідкаються, що затопило городи.