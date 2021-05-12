Мешканці Чортківського району збираються на пошуки 22-річного Миколи Якиміва із села Криволука.

Про те, що її брат зник безвісти 10 травня, повідомила у Facebook Ліля Якимів. Жінка збирає людей з довколишніх сіл та просить небайдужих долучатися до пошуків, пишуть Тернополяни.

“Збираємо небайдужих людей в с. Криволука Чортківського р-ну Тернопільської області! Будемо розшукувати в полях і ближніх селах! Якщо є люди з навченими собаками або дронами – теж будемо вдячні за допомогу! Палашівка, Базар, Малі Заліщики, Ягільниця, Нагірянка та всі ближні села! Будь ласка, допоможіть в пошуках”, – написала сестра зниклого Миколи.

Хлопець пішов з дому та не повернувся 10 травня о 20:00. Востаннє його бачили у селі Базар о 23:30 неподалік тракторної бригади.

Сестра Миколи просить людей організувати пошукові групи у своїх селах, прочесати ближні поля, посадки, закинуті будівлі та старі криниці, опитати людей по околицях, ближніх до с. Базар.