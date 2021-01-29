Півторарічний Арсенчик Борис захворів на важку недугу. Батьки просять про допомогу та збирають гроші на лікування дитини.

“Усім привіт… Ми батьки маленького хлопчика Арсенка. 21.01.2021 р. – день, який став переломним у нашому житті. Прийшло підтвердження страшного діагнозу нашого сина. СМА-хвороба, про яку ми раніше і не чули, і хвороба, про яку ми так багато дізналися за 2дні. Шок, сльози, розчарування, стан, якого не передати словами. Опанувати себе нам допомогла посмішка сина, його погляд, в якому є жага до життя. СМА-це рідкісне нервово-м’язове захворювання, що супроводжується втратою мотонейронів та прогресуючою атрофією м’язів, що призводить до ранньої смерті. Нам дуже потрібна підтримка кожного з вас! Ми віримо, що світ наповнений добрими людьми, і ваше добро вернеться вам устократ”, – написав Юрій Борис, батько хлопчика.

Джерело: 0352.ua