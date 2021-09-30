Збирають гроші на кремацію: у США помер чоловік з Тернопільщини

У Сполучених штатах Америки помер наш земляк Роман Маркович.

Про це повідомили на сторінці Книга пам’яті померлих за кордоном українців.

“З глибоким сумом повідомляємо, що в США помер наш земляк з Тернопільщини пан Роман Маркович.

Дружина пані Оля та друзі спочилого збирають гроші на прощання, кремацію та перевезення урни в рідне місто.

Просимо небайдужих долучитись та достойно провести спочилого земляка в останню путь https://www.gofundme.com/f/in-memory-roman-markovych…

Просимо щирої молитви за вічний спокій Р.Б.Романа”.