Інцидент стався у селі Равлівка Самбірського району у Львівській області. Працівники ТЦК на авто збили чоловіка на велосипеді, який намагався від них втекти, але самі не впоралися з керуванням і в’їхали у канаву

Відповідне відео з’явилося у місцевих пабліках, передає RegioNews.

На кадрах видно, як чоловік щодуху тікає на своєму велосипеді. Його наздоганяє автомобіль і підрізає , внаслідок чого велосипедист падає на асфальт. Сам водій авто не справився з керуванням і в’їхав до канави. Чоловік у формі вибіг з авто і кинувся до велосипедиста. Той покинув свого “двоколісного коня” і кинувся навтьоки.

Пресслужба Львівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомила, що це її працівники, які “не впорались з емоціями”.

У ТЦК пояснили дії службовців тим, що на прохання пред’явити документи велосипедист “почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців, поводитися зухвало та агресивно”.

“Військовослужбовці, які були залучені до групи оповіщення, є учасниками бойових дій і на службу в РТЦК переведені з бойових частин. Не справившись з емоціями, вирішили переслідувати втікача. Відтак догнали й намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти”, – йдеться у повідомленні.

У військкоматі нагадали, що всі чоловіки призовного віку мають носити з собою військово-облікові документи й пред’являти їх на прохання поліції чи військовослужбовців ТЦК.