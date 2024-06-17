Збили автомобілем? У Тернополі повалили хрест на Меморіалі січових стрільців. ФОТО

У Тернополі невідомі пошкодили один із хрестів Меморіалу Українських січових стрільців. Це пам’ятка історії місцевого значення, яка розташована на Микулинецькому кладовищі.

Про те, що один із хрестів пошкоджений, Суспільному повідомив тернополянин Ігор Аркуша.

“Знайомі кинули мені фото зруйнованого хреста. Розповіли, що на місці є сліди шин і побита фара, можливо хто зніс пам’ятку автомобілем. Видно, що руйнування свіжі, що це сталося сьогодні”.

Кореспонденти Суспільного були на місці події. Хрест переламаний на троє, верхня частина лежить на землі. Непошкодженою залишилася лише нижня частина із гранітною плитою.

Журналісти телефонували до речника Нацполіції Тернопільської області Сергія Крети. Він сказав, що наразі до них ніхто не звертався. Фото пошкодженої пам’ятки передали поліції.

Нагадаємо, Меморіал Українських січових стрільців — це 8 козацьких хрестів, головний козацький хрест і гранітна плита. Щороку 1 листопада, у День утвердження Західноукраїнської Народної Республіки, там вшановують пам’ять січових стрільців.