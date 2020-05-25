Начебто дружня пиятика на березі ставка може обернутися… тим, чим обернулася в селі Новоселиця на Житомирщині. Там улюблений в народі “культурний захід” перетворився на справжню бійню.

Мисливець, який орендує (точніше сказати, орендував) ставок, після чаркування зі своїми друзям раптом так образився на них, що взяв та й розстріляв сімох своїх гостей з рушниці. Серед загиблих – колишні учасники ООС, військовослужбовці Нацгвардії, волонтер і співробітник київського Національного авіаційного університету. Вціліти пощастило лише одному з компанії столичних гостей: почувши постріли, він встиг втекти до лісу, дістався села і викликав поліцію…

Мотиви дикої розправи висувають різні: від вимагання приїжджими хабара – і до типового для воюючої країни “ми за вас там воювали, а ти своїх синів переховував від призову”. Все ж, напевно, можна погодитися зі словами згорьованої дружини вбивці: “Там, де п’ється горілка – завжди конфлікти”. А ще вона додала, що її чоловік не те щоб дуже пиячив, але був запальний. Оту “запальність”, судячи з усього, чолов’яга тепер “остуджуватиме” років 15 а то й до кінця життя. І, мабуть, далеко не в таких мальовничих місцях, як його ставок. Сам він, остаточно протверезівши, повідомив, що наробив біди, захищаючись – просто встиг, наче рейнджер на Дикому Заході Америки, вистрелити раніше, ніж нападники повихоплювали свої “стволи”. Найбільше ж зворушило сповіщення про те, що “вирішується питання про обрання запобіжного заходу”. Можливо, був варіант домашнього арешту (в нічну пору) чи звільнення під особисте зобов’язання?

У зв’язку з цією трагедією пригадалася одна з тем, що періодично обговорюються в суспільстві, а саме: приватне володіння вогнепальною зброєю. Раніше вона періодично “підігрівалася” збройним “лобі” у Верховній Раді. В даному випадку навіть не йдеться про короткоствольну і, тим більше, нелегальну – “запальний” власник гладкоствольної рушниці “ИЖ” володів нею начебто цілком законно (хоча й притягався до адміністративної відповідальності через порушення в її зберіганні) . Не дуже важко уявити, що може початися в країні, коли раптом з’являться цілком законні підстави носити пістолети. Якщо є сумнів у тому, що їхніми власниками можуть в наших умовах стати не зовсім адекватні особи – пригадайте, хто роз’їжджає нашими вулицями і автошляхами. Вони ж теж визнані усілякими медичними комісіями “нормальними”. І при нашій захмарно високій загальній культурі, законослухняності, повазі до ближнього і головне – всезагальній тверезості – є загроза, що число трагедій, подібних до тієї, що сталася серед ідилічного пейзажу на Житомирщині, може вирости в багато разів.

Ігор Дуда