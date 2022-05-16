Серед останніх новин на сайтах і в телевізійному етері – повідомлення про черговий вияв божевілля представника двоногої та прямо ходячої породи, яке людство вже мало б не те що сприймати як належне, але, принаймні, мало достатньо часу і приводів, щоб до нього звикнути: озброєний чоловік у супермаркеті в американському місті Буффало розстріляв щонайменше 10 людей. Причому, як повідомлялося, вів пряму трансляцію стрілянини. А на протилежному кінці Америки, у Каліфорнії, інший неадекват відкрив стрілянину просто у пресвітеріанській церкві. Там небесні сили, якщо так буде доречно сказати в даному випадку, виявилися трохи милосерднішими до жертв: загинула “лише” одна людина, а ще четверо отримали важкі поранення…

Нема сумніву, що ці трагедії додадуть кілька декалітрів палива у вогнище суперечок між противниками і прихильниками приватного володіння зброєю, які то на якийсь час стихають, то знову розгораються, коли комусь спаде на думку влаштувати в якомусь людному місці адреналінове сафарі на своїх ближніх. “Подібні факти мають охолоджувати гарячі голови наших прихильників дозволу для всіх мати зброю – повністю адекватний на момент її купівлі потім може через щось раптом збожеволіти”, – висловлює думку хтось із відвідувачів одного з сайтів.

Чого-чого, а можливостей збожеволіти, в світлі подій останніх кількох місяців, у нас з вами більше ніж достатньо. Немає дефіциту і у кількості автоматичної та короткоствольної зброї в руках людей на вулицях міста. Усвідомлюєш, звичайно, що це викликано надзвичайними воєнними обставинами, але разом з тим ні-ні та й згадаєш вислів про палку, яка хоча б раз на рік, але таки може вистрілити. І якщо на таке здатна палка, то що вже казати про АК, та ще й за нашої далеко не ідеальної дисципліни, яка, як засвідчують численні приклади “п’яної” їзди, не дуже поспішає поліпшуватися навіть в період, коли це здається конче необхідним.

Втім, такої думки дотримуються не всі. Приміром, під час телерепортажу із звільненого від росіян Ірпеня, у якому йшлося про мародерство і відвертий бандитизм загарбників, розграбування ними осель містян, довелося почути: мовляв, якби у жителів містечка була на руках зброя, такого б не сталося. Можна, звичайно, посперечатися, чи багато б допомогла помпова рушниця проти танка чи БМП, що ламають огорожу й завалюють на подвір’я. І чи багато б знайшлося серед мешканців Ірпеня рембоподібних суб’єктів, здатних самотужки розправлятися зі зграями “орків”. І про те, зрештою, чи досконалою (зокрема, чистою від корупції) є наша дозвільна система і наскільки вона може гарантувати, що смертоносні знаряддя потраплять у руки, які контролює цілком здорова і твереза голова. Одне залишається очевидним: прихильники тотального озброєння вкупі зі своїм збройним лобі в парламенті не заспокояться, і останні новини з США на них не вплинуть. І той факт, що у нас, на жаль, далеко не всі є адекватними і притомними, їх навряд чи переконає…