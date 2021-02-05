Здається, цього тижня Верховна Рада збиралася щось розглядати стосовно легалізації вогнепальної зброї. Мета – як завжди, свята (а хіба роблять наші парламентарі щось гріховне?): дати змогу законослухняним громадянам захистити своє життя, здоров’я і майно від злочинних посягань, яких, судячи з кримінальної хроніки, менше не стає – всупереч бравурним звітам правоохоронців про зниження рівня одного водночас зі зростанням відсотка розкриття іншого.

Згідно зі статистикою, лише 18% українців повністю підтримують ініціативу легалізації зброї в державі; 47% наших громадян однозначно проти, решта – не визначилися. Визначитися тут, справді, нелегко. Адвокати легалізації он запевняють, що кожному випадку продажу зброї в приватні руки буде передувати ретельна психіатрична експертиза претендента на ствол. Ви, шановні, щиро вірите в оту саму об’єктивність і ретельність в умовах буйноквіття нашої корупції та посадових зловживань? Тут, мабуть, можна провести аналогію з отриманням водійських посвідчень. Цей процес, доводилося чути, теж передбачає якийсь вид перевірки стану здоров’я, однак в подальшому для багатьох водіїв обертається освідченням на рівень алкоголю в крові або наркотичного сп’яніння. “За скільки ти права купив?!”, – доводиться нерідко чути на адресу отаких “шоферюг”. А щодо зброї, то її, мисливську, придбати в нас, наскільки відомо, не складає великих труднощів – знову ж таки, якщо маєш довідку від лікаря відповідного профілю про те, що ти цілком притомний і не захочеш, замість качок, полювати на своїх ближніх.

І от що цікаво: громилоподібна істота, яка стріляла по малих дітях біля школи (цей дикий випадок прогримів на всю країну) і якій суд призначив, як запобіжний захід, 2 місяці утримання під вартою без права внесення застави, теж, вочевидь, мала офіційний дозвіл на придбання і зберігання зброї. І теж підкріплений довідкою, підписаною лікарем. Звісно, важко припустити, що всі наші медики-психіатри – поголовно Фрейди, Бехтєрєви чи Ломброзо (який, нагадаю, носився з теорією про вроджений тип злочинця) і бачать відвідувача свого кабінету, так би мовити, наскрізь. Ось вони й видали довідку, що чоловік цілком нормальний. А цей “цілком нормальний” взяв та й стрільнув по дітях. Навіщо? Поліції, як повідомлялося, перше пояснення дав аж на 6-й день…

Усі ці медичні комісії, перевірки – це заслін, створюваний державою, тобто її відповідальними органами, з метою запобігання тому, щоб зброя потрапила до рук злочинних елементів чи просто неадекватів. Останніх нині розвелося стільки, хоч гать гати. І якогось засобу, щоб пролізти всередину психіки й довідатися, на що вона здатна завтра чи через рік-другий, наука досі не винайшла. В неї, до того ж, нині достатньо справ з вакциною від COVID-19. Внаслідок пандемії усіляких типів “з кулею в голові” (про відомий вислів не менш відомого політика зараз не йдеться) менше аж ніяк не стане – скоріше навпаки. Тож чи варто ще й давати їм легально в руки те, що випускає зовсім не безневинні кулі?

З урахуванням усього наведеного вище а також: а) надзвичайно високого рівня культури й поваги до ближнього, що притаманний нашим людям; б) їхньої поголовної, повсякчасної та повної тверезості; в) загальної обстановки в країні, що характеризується миром і спокоєм, напевно, краще оті “бісівські” знаряддя їм легально в руки не давати.

А то невдовзі справді страшно буде вийти в найближчий магазин…