Збоченця, котрий демонстрував геніталії у парку, оштрафували “аж” на 119 гривень

Покарання у вигляді штрафу отримав чоловік, який у тернопільському парку “Топільче” демонстрував свої геніталії.

Випадок трапився 16 січня цього року у Тернополі. Близько 15.00 у парку “Топільче” поблизу ресторану “Ковчег” чоловік демонстрував свій статевий орган. Такими діями він ображав людську гідність та порушував спокій громадян, пише Тернополіс.

Один із очевидців викликав поліцію. Правоохоронці прибули на місце події вчасно, затримали порушника і склали на нього адміністративний протокол. До речі, чоловік на момент порушення перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Матеріли справи направили на розгляд у суд.

У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою провину та щиро розкаявся у вчиненому.

Крім власного визнання вини, факт порушення підтвердився даними, які містяться в адміністративному протоколі, матеріалами відеофіксації вчиненого правопорушення, заявою та письмовими поясненням особи, котра викликала поліцію.

Відтак, 29 січня Тернопільський міськрайонний суд прийшов до висновку, що в діях чоловіка вбачаються ознаки порушення, передбачені ст. 173 КУпАП і призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 119 гривень.

Окрім цього порушник має сплатити судовий збір у розмірі 454 гривні.

Постанова судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.