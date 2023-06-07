Чоловік час від часу фотографував і знімав на відео свої статеві органи і надсилав обраницям.

На Тернопільщині чоловіка засудили до умовного покарання через те, що він знімав на телефон свої статеві органи і розсилав фото та відео незнайомим жінкам. Слідство встановило, що житель села Мушкарів Чортківського району пікантні світлини відправив щонайменше трьом постраждалим в різних областях України, повідомляє Zaxid.net.

Правоохоронці з’ясували, що протягом лютого-серпня 2022 року житель села Мушкарів час від часу фотографував і знімав на відео свій статевий орган і пересилав ці порно світлини різним жінкам. В лютому та червні чоловік надіслав фото одній постраждалій, яка проживає в Тернопільській області.

«Обвинувачений близько 11:10 26 червня 2022 року, продовжуючи протиправні дії й перебуваючи за місцем свого проживання, взяв свій мобільний телефон Хіаоmі Redmi 9А M2006C3LG та переслав з допомогою додатку Messenger зображення статевого органу чоловіка в ерегованому стані на мобільний телефон місцевої жительки. Згідно з висновком експерта за результатами проведення судової мистецтвознавчої експертизи належить до продукції порнографічного характеру», – повідомляють у вироку Борщівського районного суду.

Після цього чоловік ще двічі надсилав подібні фото жительці с. Запруття Коломийського району Івано-Франківської області та жительці с. Рокитне Сарненського району Рівненської області. У суді обвинувачений визнав свою вину повністю та розкаявся.

Борщівський районний суд присудив чоловіку покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, одна надав однорічний іспитовий термін. Також суд конфіскував телефон, яким чоловік фотографував і знімав на відео себе в стані ерекції і розсилав ці фото жінкам.