Збій системи, збільшення кредитного ліміту або несанкціонований доступ до рахунків: саме під такими приводами до власників карткових рахунків телефонують аферисти. Двоє тернополян повіривши зловмисникам, втратили майже 34 тисячі гривень.

Одна з потерпілих повідомила телефоном персональні дані від своїх електронних гаманців. За лічені хвилини вона отримала сповіщення, що з поточного рахунку зникло 6300 гривень, а з кредитного – 19 000 гривень. Інша тернополянка втратила близько 9000 гривень, які зловмисники перерахували на інший рахунок.

Відомості про події поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.