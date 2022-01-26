Смс-повідомлення про зняття готівки, несанкціонований переказ коштів, збій системи банку – саме такого змісту сповіщення надходить мешканцям краю від телефонних аферистів.

Люди намагаючись захистити свої заощадження роблять необдумані вчинки, тим самим допомагають зловмисникам спустошувати свої електронні гаманці.

Від такого роду злочину потерпіла жителька Кременецького району. Заявниця розповіла, що до неї зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником фінансової установи. Він запевнив краянку, що трапився збій системи, через що відбулося автоматизоване блокування всіх рахунків клієнтів. Аби усунути дану несправність додзвонювач попросив жінку повідомити персональні дані, що вона й зробила. За деякий час їй надійшло сповіщення про списання з електронного гаманця заощаджень в розмірі майже 20 000 гривень. За допомогою вона звернулася до правоохоронців.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.