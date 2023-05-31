Збій системи – саме під таким приводом невідомий зателефонував жительці обласного центру, ввійшов в довіру та привласнив її заощадження. Правоохоронці проводять розшукові заходи аби розшукати злочинців.

Заявниця розповіла, що до неї зателефонував невідомий та представився співробітником фінансової установи. Ввійшовши в довіру він дізнався вміст персональні дані та вміст смс-повідомлення, яке надійшло на телефон жінки. Як наслідок з її рахунку зникло майже 64 000 гривень

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Аби розпізнати шахрайство і не стати його жертвою, слід запам’ятати: