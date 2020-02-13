13 лютого в італійському Антгольці розпочався Чемпіонат світу з біатлону.

Програму змагань відкрила змішана естафета, де українську команду представляли: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.

Як повідомляє ТСН, “синьо-жовті” закінчили гонку на п’ятій позиції. Упродовж дистанції українці використали сім додаткових патронів на стрільбищі та одного разу зайшли на штрафне коло.

Додамо, що перед останнім вогневим рубежем Підручний йшов на четвертій сходинці і мав шанси поборотися за медаль, проте штрафне коло на стійці завадило Дмитру це зробити.

Стартову гонку світової першості виграла Норвегія, “срібло” – в італійців, “бронза” – у чехів.

Вже завтра, 14 лютого, в Антгольці відбудеться жіноча спринтерська гонка. Старт о 15:45. Чоловічий спринт запланований на цей же час у суботу.