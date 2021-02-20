Збірна України з біатлону, у складі якої виступали дві тернополянки, здобула бронзу чемпіонату світу

У суботу, 20 лютого, в словенській Поклюці відбулася жіноча естафета в рамках чемпіонату світу-2021 з біатлону.

Збірна України, яку представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дар’я Блашко і Олена Підгрушна, стала бронзовим призером, пише Sport.ua.

Практично протягом всієї гонки українки були в числі лідерів, поєднуючи хорошу швидкість на лижні з оптимальною точністю стрільби (7 запасних патронів).

На останню стрільбу Олена Підгрушна прийшла разом з норвежкою Марте Ройселанд і боролася за золото, проте два промахи не дозволили нав’язати боротьбу чинним чемпіонкам світу за золото.

На останнє коло Підгрушна пішла третьою, в двох секундах позаду німкені Франціски Пройсс. Капітан жіночої збірної України швидко наздогнала суперницю і спробувала відірватися від неї на підйомі, однак на цьому боротьба за срібло не закінчилася.

У фінішному спурті прудка Пройсс зуміла обійти Підгрушну та захистила звання віце-чемпіонки світу. Українки ж третій рік поспіль завоювали бронзу.

Варто відзначити, що п’єдестал пошани абсолютно не змінився в порівнянні з минулим роком. А в складі збірної України сталася всього одна зміна: на третьому етапі Віту Семеренко замінила Дар’я Блашко.

Результати гонки:

1. Норвегія (0+11) 1:10:39,0

2. Німеччина (0+5) +8,8

3. Україна (0+7) +9,2

4. Білорусь (0+8) +28,8

5. Швеція (0+9) +47,9

6. Польща (0+6) +52,1