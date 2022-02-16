Жіноча збірна України з біатлону показала 7-й результат у класичній естафеті 4х6 км на XXIV Олімпійських іграх у Пекіні.
Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Олена Білосюк, використавши 6 додаткових патронів, подолали дистанцію з 1 штрафним колом на вогневих рубежах і посіли у підсумку сьоме місце, передає Укрінформ.
Перемогу здобули шведки (0 штрафних кіл + 6 додаткових патронів), випередивши росіянок (1+7) на 12 секунд, німкень (0+6) – на 37.
Загалом у жіночій естафеті стартували 20 команд.
Біатлонну програму Ігор-2022 завершать жіноча (18 лютого) та чоловіча (19 лютого) гонки з масовим стартом
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