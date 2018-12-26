Збігся весь персонал: у наркодиспансері хворий накинувся на лікаря

26/12/2018 0
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У Тернополі пацієнт наркодиспансеру, що на вул. Тролейбусна, накинувся на лікаря.

Наразі відомо лише, що хворий накинувся на заступника головного лікаря медзакладу та зчинив бійку, на яку збігся мало не весь медперсонал, пишуть Тернополяни.

Про подію очевидці повідомили у поліцію. Правоохоронці виїхали з’ясовувати обставини інциденту. Подробиці конфлікту наразі невідомі, їх не хочуть розголошувати.

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