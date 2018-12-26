Збігся весь персонал: у наркодиспансері хворий накинувся на лікаря
26/12/2018 0
Розмір тексту:
У Тернополі пацієнт наркодиспансеру, що на вул. Тролейбусна, накинувся на лікаря.
Наразі відомо лише, що хворий накинувся на заступника головного лікаря медзакладу та зчинив бійку, на яку збігся мало не весь медперсонал, пишуть Тернополяни.
Про подію очевидці повідомили у поліцію. Правоохоронці виїхали з’ясовувати обставини інциденту. Подробиці конфлікту наразі невідомі, їх не хочуть розголошувати.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...