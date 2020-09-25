Збаразький замок відсканували та зробили 3D-модель у проєкті «Кишенькова країна». Тривимірну модель розмістять на туристичних листівках доповненої реальності, які можна буде подивитися за допомогою смартфону і розробленого туристичного додатку.

Замок може стати неймовірним відкриттям для туристів. Це давнє місто, яке у княжу добу було одним із волосних центрів Галицько-Волинського князівства. Однак ледь не найбільше він прославився під час українсько-польської війни під проводом Богдана Хмельницького. Під мурами Збаразького замку загинув козацький полковник Станіслав Мрозовицький, а також був тяжко поранений сам Іван Богун!

Цей замок ви зараз бачите перед собою. Кошти на його будівництво виділив Христофор Збаразький, однак до завершення робіт він не дожив, тож надалі за будівництвом пильнував його молодший брат. У основу архітектурного задуму замку ліг проєкт укріпленого палацу (Palazzoinfortezza) відомого італійського архітектора Вінченцо Скамоцці. Щоправда, на прохання замовника проєкт був значною мірою змінений архітектором Генріхом ван Пееном, щоб підвищити обороноздатність, який проєктував для родини Збаразьких палац у Кракові. Досі тривають суперечки, кого вважати автором проєкту.

Після смерті Збаразьких укріплений палац перейшов до Вишневецьких, за яких він ще був замком. Подальші власники перетворили його на помістя, а після того Збаразький замок мав усі шанси бути перебудованим у гімназію, та не судилось. Після ІІ Світової війни тут облаштували карцери НКВС. Сьогодні ж замок входить до національного заповідника «Замки Тернопілля».

«Найкращий сувенір – це місто, яке можна взяти завжди з собою в кишеню. Запросити у подорож, привести клаптик спогаду, подарувати емоцію – сучасні технології творять неймовірне. Кишенькове місто – проєкт, який популяризує архітектуру міст через сувенірну AR-продукцію. Ми привертаємо увагу до руйнування історичних пам’яток, а усі оцифровані моделі віддаємо фахівцям для реставрації та реконструкції», – говорить команда SKEIRON.

« Кишенькова країна » – це наймасштабніше 3D-оцифрування об’єктів матеріальної культурної та архітектурної спадщини України за підтримки УКФ . Під час експедиції команда SKEIRON охопить усі 24 регіони та АР Крим великої країни зі Сходу на Захід і з Півночі на Південь і оцифрує 40 об’єктів архітектурної спадщини.

Мандрувати Україною можна реально або віртуально. В одній руці – смартфон, в іншій поштівка з зображенням замку, палацу, сакральної пам’ятки, а на звороті qr-код для сканування. Усі оцифровані об’єкти будуть доступні у форматі 3D-моделей та доповненої реальності на IOS та Android в додатку «Pocket City AR» з аудіогідом української та англійською мовами. Цей додаток створено для прихильників інтелектуального та інтерактивного туризму і несподіваних відкриттів культурної спадщини.