Зловмисником виявився 44-річний житель Херсонщини. З чужого помешкання, що у Почаєві, лиходій виніс побутову техніку, велосипед і навіть релігійні книжки. Все це продав на місцевому ринку.

До поліцейських Кременеччини із заявою звернувся житель Київської області та повідомив про крадіжку з його будинку, що в місті Почаїв. Власник розповів, що нечасто буває у помешканні, а коли востаннє навідався – виявив, що хтось погосподарював у кімнатах. Зникли дрібна побутова техніка, двоколісник, декілька релігійних книг.

У ході оперативних заходів розшуківці встановили, що до незаконного заволодіння чужим майном причетний 44-річний херсонець. До Почаєва чоловік приїжджав як паломник, проте не погребував незаконно збагатитися. Чуже майно продав на місцевому ринку.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 3 статті 185 ККУ.