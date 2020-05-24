72-річна тернополянка з діагнозом коронавірусу померла вчора у Тернопільській лікарні швидкої допомоги. Жінка мала супутню патологію — гіпертонічну хворобу, була підключена до апарату штучної вентиляції легень.

За словами лікарів, тернополянка близько двох тижнів займалася самолікуванням. Відтак до лікувального закладу була госпіталізована у важкому стані. Лікарі боролися за її життя, втім, подолати коронавірус та його ускладнення не вдалося.

«Маємо 32 пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID-19. 25 хворих перебуває на амбулаторному лікуванні, з них п’ятеро діток, а також п’ятеро хворих на стаціонарному лікуванні у лікарні швидкої допомоги, ще шестеро людей перебуває з підозрами на коронавірус. Загальний стан пацієнтів – середньої важкості. У дитячій міській лікарні є три пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID-19, всі пацієнти із районів, а також є вісім підозр, серед них – двоє тернополян; підключених до апаратів ШВЛ немає. На обсервації знаходиться двоє пацієнтів, за даними наших сімейних лікарів – на самоізоляції перебуває 372 особи”, – повідомив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Даньчак.

Додамо, загалом від початку епідемії коронавірус виявили у 98 тернополян, 73 особи вже одужали.

Софія Романська

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