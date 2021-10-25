У жахливій автокатастрофі на Тернопільщині загинула студентка педагогічного університету Ірина Боднар.

Про це повідомляють на сайті ВУЗу.

“Ірина навчалася на другому курсі магістратури за освітньою програмою “Соціальна педагогіка”.

Була веселою та світлою, доброю та щирою людиною. Скорбота переповнює від необхідності писати слово “була”.

Життєрадісна, енергійна, чуйна, мала чудове почуття гумору та завжди випромінювала позитив. Не зважаючи ні на що, завжди приходила на допомогу.

У цей важкий час висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям, однокурсникам, викладачам та усім, хто знав Ірину.

Нехай світла пам’ять про Іру назавжди залишиться в серцях близьких та знайомих, а Бог подарує їй вічне життя та спокій”, – ідеться у повідомленні.