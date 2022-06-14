У Тернополі на вул. Замонастирській цими днями завершується ремонт дорожнього покриття. На ділянці проведення робіт працівники КП «Тернопільводоканал» провели заміну водопроводу та наразі влаштовують новий верхній шар асфальтобетону.

«В межах ремонту на вул. Замонастирській замінено 400 метрів водопроводу, зроблено водовідведення та облаштовано 17 нових колодязів для водовідведення, – розповідає міський голова Сергій Надал. – Сьогодні працівники підрядної організації вкладають на проїжджій частині вулиці нове асфальтобетонне покриття. Завершити роботи заплановано до кінця дня. Відремонтовану вулицю Замонастирську відкриють для проїзду транспорту уже 15 червня».

Звертаємо увагу, що відповідно до Державних будівельних норм, постійна розмітка на нове покриття буде нанесена не раніше, ніж через 10 діб після завершення ущільнення верхнього шару асфальтобетонного покриття.