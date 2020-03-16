Одразу дві сесії відбудуться 17 березня. О десятій ранку на позачергове, сорок восьме, пленарне засідання зберуться депутати Тернопільської міської ради. А об 11:00 розпочнеться друге пленарне засідання чотирнадцятої сесії Тернопільської обласної ради.

Обласні депутати зберуться на вимогу уповноважених представників депутатських фракцій у Тернопільській обласній раді.

На розгляд сесії Тернопільської обласної ради винесуть проекти рішень: «Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України Зеленського В.О., Верховної Ради України, Генеральної прокуратури та Служби безпеки України стосовно рішення Тристороньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України про заснування так званої Консультативної ради за участі представників самопроголошених «ДНР» і «ЛНР»; «Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до керівників органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади всіх рівнів, керівників підприємств, установ, організацій усіх форма власності Тернопільської області щодо вжиття невідкладних заходи із забезпечення запобігання виникненню та поширенню масових інфекційних захворювань на території Тернопільської області; «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік.».

Відповідно до розпорядження голови обласної ради Віктора Овчарука, при вході в приміщення адміністративного будинку Тернопільської обласної ради проводитимуть температурний скриніг. У випадку виявлення особи з підвищеною температурою та іншими ознаками ГРВІ, її не допускатимуть у приміщення адмінбудинку Тернопільської обласної ради. За необхідності нададуть необхідну медичну допомогу. У приміщенні конференцзали Тернопільської обласної ради чергуватимуть кваліфіковані медичні працівники, в приміщенні адмінбудинку Тернопільської обласної ради розмістять необхідні дезинфікуючі засоби.

У зв’язку з реалізацією заходів щодо запобігання поширенню інфекції Covid – 19, у день сесії до конференцзали допускатимуть лише депутатів і працівників виконавчого апарату Тернопільської обласної ради, представників Тернопільської обласної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, запрошених. Представники засобів масової інформації та інші особи зможуть потрапити на сесію тільки за умови попередньої реєстрації у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради.

Ольга Трач