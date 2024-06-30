Завтра Україна буде однією з найспекотніших країн Європи, але на заході “градуси збавлять оберти”

Липень розпочнеться на Тернопільщині спекотною погодою. Стовпчики термометрів сягатимуть 33 градусів тепла. Періодично випадатимуть дощі, грози та град.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 1 липня зберігатиметься мінлива хмарність, вночі обійдеться без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, по південно-західній частині області значні дощі, вдень грози, подекуди град. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вдень під час гроз в окремих районах шквали 15 – 20 м/с. Температура вночі 16 – 21° тепла, вдень 28 – 33° тепла.

«Першого липня Україна буде однією з найспекотніших країн Європи. Максимальна температура повітря досягатиме +30+35 градусів. У західній частині України грозові дощі завтра місцями знизять температуру повітря на кілька градусів. Хоча атмосфера все ж встигне вдень розігріти повітря до +30 і навіть вище. Більш інтенсивні грозові дощі через візит атмосферного пройдуть на заході в другій половині дня чи ввечері. Така жалюча спека ще триватиме. Проте 1-2 липня в західних областях градуси збавлять оберти, спека хоча б трохи стане милосерднішою», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Через спеку та грози на Тернопільщині оголосили штормове попередження. В умовах високих температурних показників ймовірність виникнення пожеж залишається високою.