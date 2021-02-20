На Тернопільщині відкриють новий пам’ятник, присвячений Героям Небесної Сотні, які 7 років тому загинули на майдані.

Завтра, 21 лютого 2021 року, у Залізцях (Залозецька ОТГ), колишнього Зборівського, а нині Тернопільського району відбудеться освячення та відкриття пам’ятника Героям Небесної Сотні.

Пам’ятник нашим Героям, захисникам України, встановили з ініціативи та за участі голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка.

Запрошуємо усіх долучитися до заходу! Початок о 13:30 год. Розташований пам’ятник Героям Небесної Сотні в центральній частині селища.

Нагадаємо, що Михайло Головко, голова Тернопільської обласної ради долучився до спорудження монументів трьом Героям Небесної Сотні з Тернопільщини – Олександру Капіносу, а також Устиму Голоднюку та Назару Войтовичу.