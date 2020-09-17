Завтра партія «Слуга Народу» представить стратегічний плану регіонального розвитку Тернопільщини і своєї команди в області. Зокрема буде озвучено головні пріоритети, а також бачення керівництва області щодо розвитку економіки та соціальної сфери.

Також буде представлено команду партії «Слуга народу», яка балотуватиметься в місцеві ради, щоб допомагатими втілювати дану стратегію.

«В команді «Слуги Народу» сьогодні об’єдналися відомі в області люди, авторитетні постаті, яких поважають і шанують за їхні здобутки, за їхню працю на благо Тернопільщини, за їх внесок у розвиток нашого краю. В наших рядах і підприємці з чималим досвідом, і освітяни, і медики, і багато інших достойних людей. В більшості – це нові обличчя, які у місцевих радах хочуть реалізовувати кардинально інші підходи, ніж були до цього. Ці люди йдуть викорінювати корупційні схеми, оскільки дані схеми заважають розвиватися їхнім населеним пунктам», – зазначив голова обласної організації партії «Слуга Народу», нардеп Володимир Гевко.

Він також наголосив на важливості місцевих виборів для того, щоб повністю перезавантажити систему і наповнити місцеві ради чесними та порядними депутатами. Для усіх бажаючих та ЗМІ, які через карантинні обмеження не зможуть потрапити на презентацію, буде вестись онлайн-трансляція на сторінці «Слуги Народу» в мережі Фейсбук.