Завтра один з мікрорайонів Тернополя залишиться без газу, ще кілька вулиць – без води

14 червня на деяких вулицях Тернополя буде тимчасово припинено газопостачання.

Про це повідомляють у міській раді.

У зв’язку з проведенням аварійних робіт на підземному газопроводі середнього тиску, що на вул. Євгена Коновальця, 14 червня з 10:00 до 20:00 год. буде тимчасово припинено газопостачання мікрорайону «Канада», а також новозбудованих багатоквартирних будинків за адресами: вул. Олександра Довженка, просп. Злуки, вул. Галицькій.

Також під час виконання робіт припиниться газопостачання котелень, що на вул. Галицькій, вул. Лесі Українки, вул. Лемківській.

Адміністрація КП «Тернопільміськгаз» просить вибачення у споживачів за тимчасові незручності.

Окрім того, як повідомляє КП «Тернопільводоканал», у зв’язку із перепідключенням нової мережі на вулиці Замонастирській, 14 червня з 09:00 год по 20:00 год буде припинено водопостачання за адресами:

вул. Гайова, 1;

вул. Замонастирська, 2-20 (парна сторона).

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності й закликає заздалегідь запастися водою.