Вимикати електроенергію на Тернопільщині завтра не планують

На завтра, 30 липня, для Тернопільської області НЕК “Укренерго” не встановило ліміти споживання протягом дня. Відтак, вимкнення електроенергії завтра не прогнозується.

Про це повідомляє АТ “Тернопільобленерго“.

Разом з тим, енергетики застерігають, що якщо в енергосистемі виникатиме дефіцит, то ситуація може змінитися.

Енергетики наполегливо просять споживачів використовувати електроенергію раціонально. Не вмикати потужні електроприлади одночасно, а використовувати їх по черзі, особливо в години ранкового і вечірнього максимумів.