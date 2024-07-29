На завтра, 30 липня, для Тернопільської області НЕК “Укренерго” не встановило ліміти споживання протягом дня. Відтак, вимкнення електроенергії завтра не прогнозується.
Про це повідомляє АТ “Тернопільобленерго“.
Разом з тим, енергетики застерігають, що якщо в енергосистемі виникатиме дефіцит, то ситуація може змінитися.
Енергетики наполегливо просять споживачів використовувати електроенергію раціонально. Не вмикати потужні електроприлади одночасно, а використовувати їх по черзі, особливо в години ранкового і вечірнього максимумів.