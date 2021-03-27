Завтра на Тернопільщині будуть вибори

28 березня 2021 року на території області відбудуться проміжні вибори депутатів до двох сільських рад: Васильковецької, Великогаївської.

На територіях, де будуть проходити вибори, працюватимуть чотири дільничних виборчих комісії та дві територіальних.

До забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони виборчої документації буде залучено 68 працівників поліції. Нести службу їм допомагатимуть військовослужбовці Нацгвардії та рятувальники.

Основне завдання правоохоронців – простежити за тим, щоб голосування пройшло законно та без порушень.

Поліцейським, які заступають на чергування на виборчі дільниці, провели відповідний інструктаж. Всі отримали методичні рекомендації щодо забезпечення публічної безпеки і порядку під час виборчого процесу.

Станом на 27 березня повідомлень про порушення виборчого законодавства до органів поліції ГУНП в Тернопільській області не надходило.