Завтра мало б виповнитися 59 років: на фронті загинув старший сержант Юрій Богатерчук

Війна забрала життя старшого сержанта з Тернопільщини, мешканця села Цвітова Трибухівської громади Юрія Богатерчука.

Про важку втрату повідомили на сторінці громади.

3-го травня чоловікові мало б виповнитися 59 років.

Юрій Богатерчук був мобілізований у перші дні повномасштабного вторгнення та брав участь у бойових діях на сході України.

Задля вшанування світлої пам’яті Героя-захисника на території Трибухівської територіальної громади 1-3 травня оголошено днями жалоби.

“Трибухівська громада у скорботі низько схиляє голову та висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника України. Перебуваємо у скорботі разом з вами. Вічна та світла пам’ять герою!”, – ідеться у зверненні земляків.