Дощі ймовірні упродовж доби на Тернопільщині.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, у четвер температурні показники коливатимуться від 22 до 24 градусів тепла. Вітер західний від 5 до 10 метрів за секунду.

Свіжа прохолодна погода зберігатиметься на Тернопільщині і протягом наступної доби. Дощі спостерігатимуться локально, місцями можливі грози.

«Свіже повітря, яке прорвалося в Україну, погостює й завтра, 9-го липня. Дощі, переважно невеликі, можливі у четвер на Заході, місцями грози. До вихідних знову стовпчики термометрів, як нерозумні кошенята, вирвуться і поженуть вгору, до +28 +31 градуса, проте кішка-атмосфера швидко притисне їх лапою, і тому з наступного тижня, скоріше з вівторка, температура повітря повернеться у комфортні межі».

Отже, вихідними на Тернопільщину спека повернеться. А поки спостерігатиметься мінлива прохолодна погода.

Софія Романська