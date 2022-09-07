Завтра буде чудова осіння погода, але потім нас “накриє” хвиля дощів

У четвер на Тернопільщині передбачають чудову осінню погоду. За прогнозами синоптиків, вдень температурні показники підвищуватимуться до 20-22 тепла, а в п’ятницю пройдуть дощі та похолоднішає.

Цими днями погода на Тернопільщині буде мінливою: можливі різі перепади від тепла до холоду.

«Температура повітря протягом дня у четвер становитиме +17 +22 градуси. Вночі буде холодно, заморозки місцями ще затримаються, але ближче до вихідних хмарність збільшуватиметься, ймовірність заморозків зменшуватиметься. 9-го вересня дощі та похолодання прийдуть до західних областей України, а 10-11 вересня осіння синоптична мокра меланхолія пошириться у східному напрямку. Раджу 8-ме вересня максимально використати для справ та прогулянок на відкритому повітрі. Адже погода очікується прекомфортна – буде сухо, сонячно, аби лише смог не задимів горизонт. Звичайно, ніч, вечір, ранок будуть прохолодними, якщо не холодними, проте все ж денне лагідне сонце компенсує перші заморозки», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, після дощів на Тернопільщині відчутно похолоднішає. Відтак наступний тиждень буде прохолодним.