Завтра біля Тернополя будуть стріляти

21/02/2019 Розмір тексту:

22-го лютого на полігоні в селі Біла поблизу Тернополя організовують Стрілецький день.

Об 11:00 на навчальному центрі Тернопільської окремої артилерійської бригади зберуться підрозділи бригади територіальної оборони з Тернопільського, Гусятинського, Підволочиського, Збаразького і Теребовлянського районів.

Спецнавчання відбуватиметься у рамках єдиного стрілецького дня. Учасники занять удосконалюватимуть навики стрільби зі штатної стрілецької зброї, вивчатимуть тактичну, тактико-спеціальну та військово-медичну підготовку, – повідомила прес-офіцер Тернопільського обласного військового комісаріату Олена Величанська.

Нагадаємо, навчання бригади територіальної оборони на Тернопільщині відбуваються регулярно. Приєднатися до спецнавчання можуть не лише військовозобов’язані, а й всі охочі. Упродовж дня професійні інструктори навчатимуть, які поводитися зі зброєю, а також проводитимуть заняття з надання першої медичної допомоги.

Софія Романська