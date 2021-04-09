У суботу на Тернопільщині відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Для участі у тестуванні зареєструвалися понад п’ять тисяч абітурієнтів.

Цьогоріч пробний іспит організовують лише з одного предмета на вибір абітурієнта. Це пов’язано з епідемічною ситуацією з коронавірусом, – повідомив заступник директора Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк. Тести з більшості предметів будуть доступними в онлайн-режимі.

«Тестування розпочнеться близько 11:00, до пунктів тестування необхідно з’явитися до 10:50. Абітурієнтам необхідно мати із собою паспорт або інший документ, що посвідчує особу, запрошення-перепустки, у яких зазначено адреси пунктів пробного тестування. Їх розміщено в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО».

Додамо, участь у пробному ЗНО необов’язкова. Таке тестування організовують, щоб абітурієнти могли психологічно підготуватися до іспиту. Всі учасники пробного тестування зобов’язані дотримуватися протиепідемічних заходів, необхідно перебувати в масках, мати дезінфектори й користуватися ними, дотримуватися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування.