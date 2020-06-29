Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури стартує 30 червня.

Це обов’язковий предмет для вступу до вищих навчальних закладів на будь-яку спеціальність. Відтак для участі на Тернопільщині зареєструвалося майже десять тисяч абітурієнтів.

В області працюватиме 42 пункти тестування. Усі до проведення іспиту підготовлені, – запевнив відповідальний за організацію ЗНО в області Юрій Шайнюк. Реєстрація учасників розпочинається о 10.00, а тестування стартує об 11.00.

“30 червня проходитиме найбільш масове тестування — з української мови та літератури. Для участі зареєструвалося понад десять тисяч учасників. Ми створили 43 пункти тестування. Задіяли величезну кількість педагогічних працівників. Представники держпродспоживслужби, ДСНС, управлінь освіти перевірили стан готовності пунктів тестування. За результатами перевірок, всі пункти тестування підготовлені. Усі інші предмети уже складатимуться у липні. Останньою складатимуть абітурієнти хімію — 17 липня”.

Нагадаємо, 25 червня абітурієнти брали участь у ЗНО з математики. На цей предмет зареєструвалося 4020 вступників, 614 абітурієнтів не з’явилися на іспит. Оскільки цього року державна підсумкова атестація необов’язкова, її складати потрібно тільки тим особам, які планують продовжувати навчання в університетах.

Софія Романська