Заводять до хати коня і засівають: на Тернопільщині провели обряд, якому понад 100 років

У селі Вістря на Тернопільщині на Старий Новий рік провели обряд “Засівання з конем”.

Цей обряд належить до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України, – розповів Суспільному староста села Михайло Куриляк. За його словами, під час цього дійства до хати заводять коня. і засівають.

Також хлопці грають на музичних інструментах та колядують.

“Вночі 14 січня парубки відвідують кожну незаміжню дівчину в селі. Кінь Карий виконує цю роль вже 18 років. Готувати його починають звечора. Спочатку коня тренують, щоб тварина не боялася ходити по сходах. Далі Карий має звикнути до музики. Опівночі його вбирають. Хлопці плетуть для коня вінок. Його прикрашають колосками й гронами калини. Далі коня накривають покривалом, зав’язують дві хустини і вдягають вінок. Обряд супроводжується музикою та піснями. Коли Карий готовий, то вирушають до дівчат”.

Михайло Куриляк каже, що кінь символізує здоров’я, щастя, силу та прибуток.

“Із кожною незаміжньою дівчиною хлопці танцюють вальс і польку, потім її садять на коня і вивозять за ворота. Це означає, що скоро дівчина вийде заміж і покине батьківську хату”.

Староста села каже, що обряд триває всю ніч. Цього року хлопці відвідали у селі 20 хат.