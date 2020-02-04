Завідувач приймально-діагностичного відділення Чортківської лікарні, де вночі 1 лютого помер 76-річний житель Чорткова, вчора написав заяву на звільнення.

Про це “Новинам” Суспільного розповів головний лікар закладу Роман Чортківський.

За його словами, 76-річний пацієнт потрапив до їхньої лікарні 30 січня в пункт обігріву. Йому зробили кардіограму – інфаркту не виявили.

Племінниця загиблого Лоріта Бобак каже, чоловік помер через неналежне виконання медиками професійних обов’язків.

Обставини смерті зараз розслідує поліція.

Поліцейські порушили кримінальне провадження за першою частиною статті 140. Це – невиконання чи неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків. За це передбачено позбавлення права обіймати певні посади до п’яти років або виправні роботи до двох років. Також за такі дії можуть ув’язнити до двох років, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета.