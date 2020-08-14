Днями підрядна організація завершила ремонтні роботи при вході у парк Національного відродження зі сторони просп. Степана Бандери. Тут повністю оновлено сходи та облаштовано пандус.

«Капітальні ремонтні роботи входу у парк завершено. Відповідно до проекту, тут оновлено сходи, тож відтепер і велосипедистам, і батькам з дитячими візочкам, і людям з особливими потребами буде зручно заходити у парк, – повідомляє міський голова Сергій Надал. – На цьому об’єкті зроблено підпірні бетонні стіни та парапети, облаштовані перила з подвійною висотою для дорослих і для дітей»

Додамо, що в рамках капітального ремонту також оновлено центральну доріжку від фонтану до просп. Злуки, також у парку збільшено кількість лавочок та з’явилися нові доріжки біля дитячих майданчиків.