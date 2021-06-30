Не стало відомого тернопільського музиканта і педагога, вокаліста та митця Олега Крамара.

Про це повідомляють на сторінці Управління культури і мистецтв ТМР.

“Печальна новина для музичного світу Тернополя. Сьогодні, 28 червня 2021 року, не стало відомого тернопільського музиканта, педагога, керівника народної вокальної аматорської вокальної студії «ШАНС» Палацу Культури «Березіль» Олега Крамара. Сумно констатувати, але ми втратили видатну особистість, безмежно талановиту і творчу, прогресивну і яскраву, завдяки якій впродовж багатьох років формувалось музичне реноме Тернополя не лише в Україні, а й у світі. Учні Олега Крамара впродовж усіх років діяльності цього прекрасного вокаліста та керівника неодноразово ставали переможцями та лауреатами престижних вокальних конкурсів в Україні та за кордоном, серед яких «Пісенний вернісаж» (м. Київ), Euro Pop Contest Berliner Perle MTV (Німеччина), «Зірковий дощ в Празі» (Чехія). Олег Крамар починав свою творчу діяльність ще у ПК «Ватра», але саме з його приходом у ПК «Березіль» розпочалась нова епоха у створенні школи естрадних вокалістів у Тернополі, яка активно працювала впродовж багатьох років, представляючи найкращий рівень виконавської майстерності на різноманітних заходах у Тернополі, області та в Україні. Завдяки Олегу Крамару сформувалась ціла плеяда співаків, які і досі складають основу музичної галузі України. Навіть важко уявити, яким чином заповниться тепер ця ніша творчості, професіоналізму, любові до співу та української пісні, яку займав у музичному світі Тернополя Олег Крамар.

Колектив ПК «Березіль», управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради, друзі-музиканти глибоко сумують з приводу важкої втрати і висловлюють щире співчуття родині Олега Крамара”, – ідеться у повідомленні.

Похорон відбудеться 30 червня о 13.00.