Понад півтонни російської літератури здали на макулатуру у публічній бібліотеці Шумська.

Ініціативу “Ворожу літературу на макулатуру, а гроші – на ЗСУ” започаткували у вересні і майже за два місяці зібрали 546 кілограмів видань, повідомляють Т1 Новини.

Як розповіла бібліотекарка Світлана Юрчук, люди приносили різну кількість книжок — від кілограма до 50 кг.

Загалом до першої частини акції долучилося 50 людей. Це і жителі Шумська, і навколишніх сіл. Потім бібліотекарі почали шукати, де дорожче здати “ворожі” книжки. Знайшли у Ямполі збір макулатури, вартість 3 гривні 20 копійок за кілограм. А далі почали думати, що ж купити на ці гроші.

Директорка публічної бібліотеки Шумської міської громади Інна Богомол, вирішили придбати сушкар — засіб, який забирає вологу від взуття, шкарпеток, ніг. Знайшли інтернет магазин, який дав знижку на засіб і так придбали 192 баночки цього сушкару. Подробиці — у сюжеті телеканалу Т1.