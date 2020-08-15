Голова обласної ради Віктор Овчарук сьогодні, 13 серпня, зустрівся із випускниками, які склали зовнішнє незалежне оцінювання з базових предметів на 200 балів.

Таких результатів на Тернопільщині досягли 10 юнаків та дівчат, серед них один випускник найвищий бал отримав із двох предметів. Усі вони отримають премію від Тернопільської обласної ради.

«Вітаю вас із серйозним досягненням – на «відмінно» складеними тестами незалежного зовнішнього оцінювання з базових дисциплін, – зазначив Віктор Овчарук. – Премію, яку ви отримаєте, започаткувала Тернопільська обласна рада для підтримки інтелектуально обдарованих учнів, студентів закладів освіти Тернопільщини, сприяння їх потенційних можливостей. Це нагорода від громади області за ваші знання, наснагу, за ваше бажання впевнено торувати шлях до окресленої мети та досягати успіху. Власною наполегливістю ви відкрили перед собою великі можливості для здобуття омріяного фаху. Ви – гордість нашого краю».

Голова обласної ради вручив хлопцям та дівчатам подарунки, а також нове презентаційне видання «Відкрий Тернопілля».

За круглим столом очільник краю, директор обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Олександр Петровський та його заступник Володимир Мисик обговорили з молоддю удосконалення загальної середньої освіти, порушили питання матеріально-технічного забезпечення шкіл, заохочення до набуття знань школярів, дистанційного навчання тощо. Насамкінець випускники поділилися своїми планами щодо майбутньої професії.

Нагадаємо, згідно із положенням щодо відзначення преміями учнів, студентів закладів освіти Тернопільщини, затвердженого рішенням Тернопільської обласної ради від 20 грудня 2018 року № 1300, за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з базових дисциплін одноразову випускники отримують грошову премію. Її розмір становить: 5 000 грн, якщо отримано 200 балів з одного предмета; 10 000 грн, якщо отримано по 200 балів з двох предметів; 20 000 грн, якщо отримано по 200 балів з трьох предметів.

Отже, цього року грошовими преміями у розмірі 5 тисяч гривень відзначено: Битківську Зоряну Миколаївну – випускницю Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Підгаєцької районної ради Тернопільської області, за отриманих 200 балів з одного предмета (історія України); Бойчука Петра Володимировича – випускника Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області, за отриманих 200 балів з одного предмета (історія України); Брюхань Софію Олександрівну – випускницю Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області, за отриманих 200 балів з одного предмета (математика); Зарембу Роксолану Ігорівну – випускницю Тернопільської Української гімназії ім. І.Франка Тернопільської міської ради Тернопільської області, за отриманих 200 балів з одного предмета (математика); Здор Софію Миколаївну – випускницю Збаразької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Збаразької міської ради Тернопільської області, за отриманих 200 балів з одного предмета (англійська мова); Канія Віталія Олеговича – випускника Новосільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Мирона Зарицького Новосільської сільської ради Тернопільської області, за отриманих 200 балів з одного предмета (біологія); Салюка Олега Богдановича – випускника Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області, за отриманих 200 балів з одного предмета (фізика); Фірмана Дмитра Богдановича – випускника Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» Тернопільської міської ради Тернопільської області, за отриманих 200 балів з одного предмета (математика); Хмарук Світлану Юріївну – випускницю Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 Тернопільської міської ради Тернопільської області, за отриманих 200 балів з одного предмета (історія України).

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання з базових дисциплін одноразовою грошовою премією у розмірі 10000 гривень відзначено Вдовіна Богдана Богдановича – випускника Тернопільського технічного ліцею Тернопільської міської ради Тернопільської області, за отриманих 200 балів з двох предметів (математика та фізика).

Відповідне розпорядження голова обласної ради Віктор Овчарук підписав 12 серпня 2020 року.