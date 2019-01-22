Завдяки реформі закупівлі ліків зекономили мільярди гривень

22/01/2019 Розмір тексту:

Велике зрушення, що про медичну реформу почали говорити і нею нарешті почали займатися. Таку думку висловив народний депутат з Тернополя Роман Заставний.

«Та найголовніше – остаточно вирішено питання закупівлі ліків, бо на сьогоднішній день нам таким чином вдалося зекономити мільярди гривень», – каже голова депутатської групи «Тернопільщина» у Верховній Раді.

За його словами, відтепер великі компанії, які контролювали закупівлю ліків і «відмивали» сотні мільйонів доларів, усунуто від цих процесів. І сьогодні вся закупівля ліків здійснюється тільки через міжнародні компанії. Але як наслідок, в інформаційному просторі України розгорнулася ціла піар-кампанія по дискредитації будь-яких дій в напрямку реформування медичної галузі.

«Громадяни повинні розуміти справжню причину такої інформаційної війни, – каже Роман Заставний. – Адже за нею стоять виключно бізнес-інтереси певного кола осіб, завдання яких – шляхом дискредитації медичної реформи повернути собі втрачені позиції і знову заробляти мільйони на простих українцях».