Повнота сплати податкових платежів, виплата належного рівня зарплати та оформлення трудових відносин суб’єктами господарювання агропромислової сфери діяльності стали об’єктом контролю в рамках операції «Урожай», яка триває на теренах Тернопілля.

Відтак фахівці Головного управління ДПС у Тернопільській області вживають заходи як роз’яснювального, так і контролюючого характеру.

Результати не забарилися. Так, за наслідками індивідуальних співбесід керівники 300 суб’єктів господарювання підвищили рівень виплати заробітної плати 3776 найманим працівникам. Це сприяло тому, що додатково до бюджету надійшло 5 млн 776 тис. грн податку на доходи фізичних осіб, 7 млн 39 тис. грн єдиного соціального внеску та 481 тис. грн військового збору.

Крім цього, 270 суб’єктів підприємництва збільшили кількість найманих працівників на 3008 осіб. Отож, сума легалізовано доходу склала 45 млн 723 тис. грн, а додаткові надходження за рахунок добровільно оформлених найманих працівників – 8 млн 229 тис. грн податку на доходи, 10 млн 62 тис. грн єдиного внеску, 684 тис. грн військового збору.

До порушників застосували 35 перевірок. Відтак їм нарахували 708,5 тис. грн платежів та штрафних санкцій.

З початку року залучили до декларування 3590 мешканців області, які одноосібно обробляють земельні ділянки, площі яких перевищують 2 га. Вони задекларували 8 млн 230,3 тис. грн доходу та визначили до сплати 1,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 123,5 тис. грн військового збору.

Сектор комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області