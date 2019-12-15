Перший «нормандський саміт» за участі Німеччини, Франції, України та Росії відбувся в Парижі 9 грудня. На переговорах вперше зустрілися Володимир Зеленський та Володимир Путін.

Свої думками щодо зустрічі «нормандської четвірки» у прямому ефірі передачі «Аргументи» на каналі «Тернопіль1» поділився депутат Тернопільської міської ради від ВО «Свобода» Ігор Костюк.

– Наших полонених однозначно потрібно повернути на рідну землю, але якою ціною це хочуть зробити. Прирівнювати українських військових, добровольців та інших людей, які перебувають в полоні Росії, до терористів й заробітчан Російської Федерації – неправильно. Питання звільнення наших полонених потрібно було вирішувати набагато раніше. Можливо, навіть як умову до початку «нормандської зустрічі». Зараз обмін «всіх на всіх» означає, що ми відпустимо зрадників, мародерів, терористів, які сидять в наших тюрмах за вбивства українців. Дипломатично, звісно, Путін гарно це все закрутив. Росії вигідно забрати своїх людей, які зараз перебувають на території України. Поки ці росіяни в нас, не дивлячись на школу КДБ, вони можуть досить багато розповісти та зробити заяви, які зовсім не вигідні Путіну. Росія хоче забрати російських військових, а там вони розчиняться, підуть в небуття. Кожного разу, коли Путін забирає своїх військовополонених, їх одразу знищують, як мінімум – інформаційно, а то й фізично,– пояснив Ігор Костюк.

Окрім цього, свободівець додав, що газове питання в переговорах у Парижі було недоцільно обговорювати.

– Газове питання – риторичне, воно тягнеться вже десятиліттями. Щоразу усі топові політики заявляють, що Україна видобуває свій газ, якого повністю вистачає для цивільного населення. Весь газ, який ми закуповуємо в Росії чи інших країнах є промисловим, який беруть для комерційних цілей, для промисловості. Тому недоцільно маніпулювати і використовувати газову тему в переговорах. Забезпечте населення українським газом і не женіть його за комерційними тарифами. А олігархи нехай думають, як і з ким домовлятися. Виходить, що ми програємо інтереси всієї нації, аби прикрити двох-трьох олігархів в Україні, – додав Ігор Костюк.