Тернопільські волонтери повернулися зі Східної України. Вони відвезли бійцям великодні смаколики від наших господинь, подарунки від дітей та гігієнічні засоби від небайдужих людей. Завдяки жителям краю, святкові страви захисники отримали по всій лінії фронту.

“Хлопці та дівчата, які берегли наш спокій, щоби ми могли спокійно святкувати Воскресіння Христове отримали частинку домашнього тепла в Щасті, Кримському, Оріхово, Золотому, Світлодарську, Шумах, на околицях Торецька та Авдіївки, в Пісках, Красногорівці, Мар‘їнці, Павлополі та на околицях Маріуполя! Щиро дякую усім за турботу про бійців на фронті”, – зазначила волонтерка Христина Феціца.

Додамо, тернопільські волонтери возять благодійну допомогу українським захисникам від початку російсько-української війни. Завдяки їхній ініціативі, бійці регулярно отримують святкові страви, речі першої необхідності, подарунки. Така підтримка мотивує та підтримує воїнів.