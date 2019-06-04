Тернопільщина є екскурсійно-привабливим регіоном.

Про це свідчить аналіз туристичних потоків, який зробили в управлінні туризму облдержадміністрації, на основі даних операторів мобільного зв’язку.

Як повідомив начальник управління туризму ТОДА Ростислав Яцків, у 2018 році за даними оператора мобільного зв’язку Київстар, на Тернопільщину приїхало понад 6,1 мільйона абонентів з 23 областей України, що на 12% більше, ніж попереднього року. 87,5% приїжджих перебували в області один день, 0,6% – 2-3 дні, 0,6 % – 4-7 днів. Минулого року наш регіон відвідало понад 97 тисяч туристів-абонентів іноземних мереж, що на 16% більше, ніж у 2017-му. У порівнянні з 2017 роком найбільше зросла кількість відвідувачів з Франції – майже до 100 тисяч осіб, Латвії – понад 9 тисяч, Словаччини – майже 19 тисяч осіб. Серед лідерів іноземного потоку і надалі залишаються Польща, Італія, Російська Федерація, США. В управлінні туризму зазначають, що в отриманих даних є частка так званих трудових мігрантів, що властиво для всіх областей Західної України.

Ростислав Яцків також розповів, які проекти реалізують у туристичній галузі області.

– Основні проекти, які ми продовжуємо реалізовувати – це інформаційне та інфраструктурне забезпечення туристичних об’єктів та маршрутів, – повідомив він. – Найважливіше для туриста – знати куди йти, що на об’єкті можна побачити, легко знайти будь-яку необхідну інформацією. Якщо говоримо про інформаційне забезпечення, то це інформаційні таблички з QR-кодами, наповнення корисною інформацією туристичної карти в інтернеті, це створення мобільного додатку по туристичних маршрутах. Якщо говоримо про інфраструктуру, то це дороги, де є невеликі кишенькові зони для зупинки автомобілів. По активному туризму – це облаштування відпочинкових зон з альтанками, місцями для вогнищ та наметів вздовж Дністра. Це знакування і нумерація маршрутів, як велосипедних, так і піших, щоб люди не заблукали, а вільно переходили від одного об’єкта до іншого. Найвідвідуваніші об’єкти влітку – природні – Джуринський водоспад, каскад Русилівських водоспадів. Тому, починаючи з весни ми поступово встановлюємо там знаки, щоб людина, яка приїхала, мала можливість прочитати, що це таке, знала куди йти. Доробляємо інфраструктуру на каскаді Русилівських водосподів: сходи, поручні, щоб було зручно пересуватися. Такі ж маршрути будуть пронумеровані, промарковані біля річок Стрипа, Джурин.

Ольга Трач