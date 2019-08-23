З початку цього року після проведеної роз’яснювальної роботи із керівниками підприємств, котрі допустили заборгованість із виплати заробітної плати та податкових платежів, вдалося досягти вагомих результатів.

Так, працівникам виплатили 8,3 млн грн заборгованої заробітної плати, а до бюджету додатково надійшло 2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 1,8 млн грн єдиного соціального внеску.

У тісній співпраці та чіткій взаємодії з органами місцевої влади щодо контролю за додержанням законодавства про оплату праці проведено роз’яснювальну роботу з керівниками 856 підприємств. Відтак 794 суб’єкти господарювання підвищили рівень виплати заробітної плати. Тож додаткові надходження склали 9,6 млн грн, з яких 4,3 млн грн – податок на доходи фізичних осіб та 5,3 млн грн – єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Щодо платників податків, які виплачували заробітну плату та інші доходи громадянам із порушенням вимог податкового та іншого законодавства, з початку року провели 36 перевірок таких суб’єктів господарювання – юридичних осіб та 14 перевірок приватних підприємців. За їх результатами донараховано 12,6 млн грн податків та зборів (штрафних санкцій та пені), зокрема: 3,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 2,1 млн грн єдиного соціального внеску, 900 тис. грн військового збору.

Завдяки активізації роз’яснювальної роботи в червні додатково оформлено трудові відносини із майже 6 тис. найманими працівниками.

Сектор комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області